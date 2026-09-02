Наші предки вірили, що тканини та шви слугують своєрідним захистом людини від поганого впливу ззовні. 24 Канал детальніше розповідає, чи варто вірити сьогодні у народні прикмети.

Чи можна носити одяг навиворіт

Найвідоміше народне повір'я стверджує, що одягнута навиворіт річ обіцяє розчарування, фінансові труднощі або сварки з близькими. У давнину пращури вірили, що перевернутий зворотним боком одяг показує вразливість людини й робить її беззахисною перед чужим негативом.

Водночас існувало й цілком протилежне тлумачення. У народі люди навмисно вивертали білизну чи сорочку, коли вирушали в ліс або в далеку дорогу, щоб збити з пантелику нечисту силу та захиститися від лихого ока. Якщо ж людина помилилася випадково, забобони радили зняти річ, добре струсити її та вдягнути правильно, поплескавши себе по плечу.

Зовсім інший настрій несуть прикмети про речі, одягнуті задом наперед. Таку неуважність найчастіше вважали провісником великої удачі, раптових фінансових надходжень або радісних новин. Люди вірили, що подібна помилка обіцяє несподіваний поворот долі на краще та допомагає швидко розв'язати складні життєві ситуації. Щоправда, головні убори, надіті задом наперед, сприймали як попередження про можливу плутанину в справах і закликали бути обачнішими з прийняттям важливих рішень протягом дня.

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Важливо зазначити, що жодних наукових підтверджень цим народним прикметам не існує. Одягнуті таким чином речі свідчать лише про ранковий поспіх, втому або заклопотаність власними думками, а зовсім не про містичні знаки долі.

Кожна людина самостійно обирає, у що їй вірити та чи сприймати народні прикмети як привід для усмішки, чи шукати в дзеркалі таємні знаки долі.

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