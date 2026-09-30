З давніх-давен наші предки уважно стежили за погодою та подіями цього дня, адже вірили, що природа й народні звичаї можуть точно підказати, якою буде зима, чи прийде в дім достаток і чи потішить рік новими весіллями. Про народні прикмети Покрови Пресвятої Богородиці – розповідає 24 Канал.

Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 2026

Якщо дівчина проведе день весело та з щирою усмішкою, то незабаром зустріне порядного й доброго нареченого.

Якщо хлопець на Покрову відкрито залицяється до дівчини, то він незабаром покличе її заміж.

Якщо у святковий день здійметься сильний вітер, то наступного року буде великий попит на наречених.

Якщо землю рясно вкриє сніг, то наступний рік принесе багато весіль і щасливих пар.

Якщо в день весілля на Покрову піде сніг, то молодята проживуть довге й радісне подружнє життя.

Якщо побратися саме на це свято, то чоловік і дружина все життя проживуть душа в душу.

Якщо до Покрови вже випав перший сніг, то справжня зима настане ще нескоро.

Якщо не встигнете утеплити оселю до свята, то доведеться мерзнути вдома всю зиму.

Покрова Пресвятої Богородиці 2026 – традиції, прикмети / Фото Pinterest

Якщо господиня напече на Покрову цілу гору млинців, то в оселі всю зиму пануватиме тепло.

Якщо журавлі відлітають у вирій на Покрову, то зима прийде рано й принесе морози.

Якщо дуб і береза встигли повністю скинути листя, то наступний рік мине легко, а якщо листя ще тримається на гілках – чекайте на люту зиму.

Якщо на Покрову дме південний вітер, то зима потішить теплом.

Якщо повіє холодний північний або східний вітер, то зима виявиться морозною, а якщо західний – засипле снігом.

Якщо помітите, з якого саме боку дме вітер, то саме звідти й надійдуть перші серйозні заморозки.

Якщо протопити піч яблуневими дровами, то хата триматиме приємне тепло аж до самої весни.

Якщо облити дітей на свято водою крізь сито, то малеча значно рідше хворітиме взимку.

До речі, ми вже розповідали про традиції та заборони свята Покрови Пресвятої Богородиці.