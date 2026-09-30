З давніх-давен наші предки уважно стежили за погодою та подіями цього дня, адже вірили, що природа й народні звичаї можуть точно підказати, якою буде зима, чи прийде в дім достаток і чи потішить рік новими весіллями. Про народні прикмети Покрови Пресвятої Богородиці – розповідає 24 Канал.
Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 2026
- Якщо дівчина проведе день весело та з щирою усмішкою, то незабаром зустріне порядного й доброго нареченого.
- Якщо хлопець на Покрову відкрито залицяється до дівчини, то він незабаром покличе її заміж.
- Якщо у святковий день здійметься сильний вітер, то наступного року буде великий попит на наречених.
- Якщо землю рясно вкриє сніг, то наступний рік принесе багато весіль і щасливих пар.
- Якщо в день весілля на Покрову піде сніг, то молодята проживуть довге й радісне подружнє життя.
- Якщо побратися саме на це свято, то чоловік і дружина все життя проживуть душа в душу.
- Якщо до Покрови вже випав перший сніг, то справжня зима настане ще нескоро.
- Якщо не встигнете утеплити оселю до свята, то доведеться мерзнути вдома всю зиму.
Покрова Пресвятої Богородиці 2026 – традиції, прикмети / Фото Pinterest
- Якщо господиня напече на Покрову цілу гору млинців, то в оселі всю зиму пануватиме тепло.
- Якщо журавлі відлітають у вирій на Покрову, то зима прийде рано й принесе морози.
- Якщо дуб і береза встигли повністю скинути листя, то наступний рік мине легко, а якщо листя ще тримається на гілках – чекайте на люту зиму.
- Якщо на Покрову дме південний вітер, то зима потішить теплом.
- Якщо повіє холодний північний або східний вітер, то зима виявиться морозною, а якщо західний – засипле снігом.
- Якщо помітите, з якого саме боку дме вітер, то саме звідти й надійдуть перші серйозні заморозки.
- Якщо протопити піч яблуневими дровами, то хата триматиме приємне тепло аж до самої весни.
- Якщо облити дітей на свято водою крізь сито, то малеча значно рідше хворітиме взимку.
До речі, ми вже розповідали про традиції та заборони свята Покрови Пресвятої Богородиці.