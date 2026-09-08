За новоюліанським календарем віряни святкують цей день, сьогодні, 8 вересня. Детальніше про історію, традиції та заборони Різдва Пресвятої Богородиці – розповідає 24 Канал.

Різдво Пресвятої Богородиці 2026: що це за свято

Батьки Діви Марії, благочестиві Йоаким та Анна, дожили до глибокої старості без нащадків. У тогочасному юдейському суспільстві бездітність вважали знаком Божої немилості й тяжкого гріха, тож подружжя повсякчас терпіло глузування та гіркий людський осуд. Одного разу священник у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти жертву Йоакима, назвавши його недостойним через відсутність дітей. Засмучений чоловік не повернувся додому, а пішов у пустелю, де сорок днів постився й молився на самоті, поки Анна в сльозах благала про Боже милосердя у своєму саду. Через деякий час з небес зійшов ангел Господній. Він приніс парі чудову звістку – у них народиться донька, яку благословить увесь світ і через яку людство отримає Спасителя. Подружжя пообіцяло присвятити дитя Богові.

Традиції свята в Україні

В українському народному календарі Друга Пречиста збігається із завершенням основних польових робіт. Земля віддала свої щедроти, хліб уже зібраний, а отже, настає час сказати "дякую" за врожай.

Господині до цього дня традиційно випікають круглий святковий хліб зі свіжого борошна, варять юшку або готують рибу й кличуть за стіл усю велику родину.

Оскільки Богородицю вважають заступницею материнства, жінки звертаються до неї з найпотаємнішими проханнями. Зокрема, одні жінки просять легких пологів та міцного здоров'я малечі, інші ж благають про довгоочікуване зачаття.

Також 8 вересня заведено щедро ділитися їжею з тими, хто опинився у скруті, адже добра справа на Пречисту приносить благословення в оселю.

Різдво Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Що не варто робити на Другу Пречисту

На Різдво Богородиці віряни уникають важкої фізичної праці на городі та вдома. Зокрема, не починають ремонт, не рубають дрова, не перуть і не беруть у руки голки та нитки.

Також 8 вересня не рекомендується сваритися, лихословити, заздрити та пліткувати.

Крім цього, у народі вірять, що на Другу Пречисту не можна викидати крихти зі святкового столу на смітник. Натомість їх слід дбайливо збирати і віддавати птахам чи худобі.

Народні прикмети на 8 вересня

Ще у давнину наші предки за Другою Пречистою визначали, якими будуть наступні місяці. Сонячний і безхмарний ранок обіцяє теплу та ясну осінь аж до кінця жовтня, а рясна роса на траві віщує швидке настання перших заморозків.

Якщо ж на Різдво Богородиці птахи починають збиратися у зграї та кружляти високо в небі, зима прийде пізно й не принесе сильних морозів.

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