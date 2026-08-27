Хоча насправді така реакція тіла має зовсім інше значення. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Що означає тремтіння ока

Народні повір'я традиційно пов'язують спазм лівого ока зі смутком, сварками чи раптовими фінансовими втратами. Наші предки вірили, що ліва сторона тіла притягує недобрі знаки, тому таке сіпання сприймали як попередження про лихі плітки за спиною або гірке розчарування.

Натомість праве око здавна віщувало щиру радість, довгоочікувані приємні новини та прибуток. Існує також поділ за статтю. Наприклад, для чоловіків активність правого ока завжди означала удачу в справах, тоді як жінкам забобони іноді обіцяли клопоти незалежно від сторони.

Утім, сучасна наука дивиться на це явище без зайвого містицизму. Лікарі пояснюють міокімію (саме так медики називають мимовільне скорочення кругового м'яза ока) виключно фізіологічними процесами. Нервовий тік сигналізує про виснаження нервової системи через хронічний стрес, багатогодинну роботу за монітором, постійне недосипання чи зловживання міцною кавою та енергетиками. М'язові волокна просто втрачають здатність розслабитися і починають хаотично скорочуватися, надсилаючи людині чіткий сигнал про втому.

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Чому сіпається око / Фото Magnific

Усі магічні пророцтва та моторошні перестороги – лише частина давнього фольклору, за допомогою якої пращури намагалися пояснити незрозумілі сигнали власного тіла. Сьогодні кожен самостійно вирішує, чи вірити у старовинні знаки долі та чекати на сльози після кожного тремтіння повіки, чи сприймати це як дружнє нагадування від організму. Зрештою, набагато корисніше відкласти вбік забобони, вимкнути ґаджети, налагодити повноцінний сон і подарувати собі якісний відпочинок, аніж марно хвилюватися через вигадані неприємності.

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