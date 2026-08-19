Що цікаво, з ялиною пов'язували чимало тривожних повір'їв, які передавалися з покоління в покоління. Про них детальніше – читайте на 24 Каналі.

Чи можна садити ялинку біля хати

Найпоширеніша прикмета стверджує, що ялина витісняє з оселі чоловічу енергію. Через це хлопцям нібито важко знайти пару, а дівчата ризикують залишитися самотніми. Крім того, дерево може провокувати постійні сварки в родині, тому чоловіки зрештою залишають дім.

Ще одне повір'я пов'язане зі зростом дерева. Вважалося, що коли посаджена біля хати ялина переросте дах або людину, яка її посадила, у родині може статися велике лихо. Крім того, хвойні гілки здавна асоціювалися з похоронними обрядами, через що ялину часто сприймали як провідника у потойбіччя, здатного забирати життєві сили господарів.

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Ялина біля будинку – погано чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, що усі народні прикмети – лише частина багатого фольклору та давніх міфів, які не мають наукового підтвердження. Нині пухнаста ялина біля будинку для багатьох є символом затишку, зимових свят і природної гармонії, а не джерелом нещасть.

Зрештою, кожен самостійно обирає, у що вірити та як облаштовувати свій простір. Справжнє щастя, мир і тепло в родині залежать не від дерев на подвір'ї, а від турботи та любові одне до одного.

Раніше ми розповідали, чому люди насправді стукають по дереву "на удачу".