Кличко направив до уряду звернення про відставку голови Деснянської РДА після трагедії 1 червня

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо відсторонення від виконання обов'язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття.

Відповідний документ з'явився у розпорядженні Цензор.НЕТ. Подробиці звернення міського голови Києва до уряду читайте далі.

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"Вношу на розгляд пропозицію про відсторонення від виконання обов'язків за посадою голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Ратнікова Дмитра Геннадійовича на час проведення уповноваженими органами розслідування подій, що відбулися під час нічного обстрілу у Деснянському районі міста Києва 01 червня 2023 року", – йдеться у документі.

Кличко зазначив, що, відповідно до пункту 16 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", місцеві держадміністрації мають здійснювати державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на відповідних територіях.

Також абзацом 4 пункту 10 Положення про єдину державну систему цивільного захисту встановлено, що постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, на місцевому рівні є районні в місті державні адміністрації та їх підрозділи з питань цивільного захисту.

Віталій Кличко звернувся до уряду щодо відставки голови Деснянської РДА / Фото Цензор.НЕТ

Раніше повідомлялося, що під час нічної ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які не змогли потрапити до укриття, розташованого в поліклініці. Ще 10 людей були поранені.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі рішення щодо відповідальних осіб, винних у трагедії, будуть ухвалені невідкладно. В той же день він повідомив, що звернувся до Офісу Президента та уряду про відсторонення голови Деснянського району від виконання обовʼязків на час розслідування.

Як відомо, згідно із законодавством України, голів районних адміністрацій Києва призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Кабінету міністрів.