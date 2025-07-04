Під Берліном перекинувся автобус із пасажирами понад 20 країн: серед них українці
- Під Берліном перекинувся автобус Flixbus з пасажирами з понад 20 країн, серед яких українці; постраждали 23 людини, один у важкому стані.
- Flixbus заявив, що автобус був новим, а водій мав багаторічний досвід; постраждалих евакуювали рятувальники, компанія надала новий автобус для доставки пасажирів до Берліна.
Під Берліном уночі перекинувся автобус, що їхав з Копенгагена до Відня. Серед десятків постраждалих є й українці.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NDR. Неподалік Берліна вночі трапилась масштабна аварія за участю автобуса Flixbus, що прямував з Копенгагена до Відня.
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Перекинувся автобус Flixbus з туристами з усього світу
На борту перебували громадяни понад 20 країн світу, зокрема й українці.
Інцидент стався близько 2:30 на трасі A19 біля міста Ребель, за 100 кілометрів від Берліна. Автобус, у якому їхали 54 пасажири та двоє водіїв, перекинувся у кювет. За даними поліції, постраждали 23 людини, один чоловік госпіталізований у важкому стані – рятувальникам знадобилось дві години, аби дістати його з понівеченого транспорту.
У Flixbus повідомили, що серед пасажирів були українці, але точну кількість не назвали. Також у салоні перебували громадяни Данії, Швеції, Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Румунії, Туреччини, Японії та інших країн. Для евакуації постраждалих залучили рятувальників і два крани, аби підняти автобус у вертикальне положення.
Компанія-перевізник висловила співчуття та повідомила, що надає новий автобус для доставки неушкоджених пасажирів до Берліна. За словами Flixbus, автобус був абсолютно новим – 2025 року, а водій мав багаторічний досвід роботи за кермом.