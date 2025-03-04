Зірвався з карнизу: на курорті Драгобрат загинув 48-річний лижник з Києва

На гірськолижному курорті "Драгобрат" загинув 48-річний турист з Києва, який зірвався з снігового карнизу поблизу підйомника "Карпатська Чайка". Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нещасного випадку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на головне управлінні ДСНС у Закарпатській області. Трагедія сталася 1 березня на популярному гірськолижному курорті "Драгобрат" в Закарпатті.

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На Драгобраті загинув 48-річний лижник з Києва

Під час катання на лижах 48-річний турист з Києва зірвався з снігового карнизу поблизу підйомника "Карпатська Чайка". Інцидент стався близько 14:00.

За словами рятувальників, о 15:10 тіло чоловіка було знайдено без ознак життя. На місце трагедії оперативно прибула рятувальна група, яка транспортувала загиблого до урочища Свидовець, звідки його передали працівникам поліції.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт на Драгобраті залучалося гірське пошуково-рятувальне відділення села Кваси.

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Обставини інциденту наразі з’ясовуються.