ЄСПЛ визнав Україну винною в трагедії в Одесі 2 травня 2014 року, але підтвердив вплив Росії

ЄСПЛ визнав Україну винною у трагедії в Одесі 2 травня 2014 року через бездіяльність. При цьому підкреслив роль Росії в розпалюванні насильства.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на рішення ЄСПЛ. Україну зобов'язали виплатити компенсації постраждалим.

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ЄСПЛ визнало Україну винною у трагедії в Одесі у 2014 році

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо подій, які сталися 2 травня 2014 року в Одесі, коли внаслідок зіткнень між проросійськими та проукраїнськими активістами загинуло 47 осіб.

Суд визнав бездіяльність України в запобіганні насильству, однак також підтвердив роль Росії у дестабілізації ситуації.

В рішенні ЄСПЛ зазначено, що внаслідок агресивної пропаганди і дезінформації з боку Росії, які сприяли насильству, Україна повинна була вжити заходів для запобігання трагічним наслідкам.

Суд також підкреслив, що, попри слабкість влади на тлі агресії Росії, це не звільняє Україну від відповідальності за бездіяльність місцевих правоохоронних органів і затримки в наданні допомоги.

Суд визнав, що одеська поліція і місцеві чиновники не здійснили необхідних заходів для забезпечення безпеки, і що в результаті численних помилок і бездіяльності загинули люди. Особливо відзначено, що пожежні машини були затримані на 40 хвилин, а поліція не втручалась у порятунок людей з будівлі профспілок.

У зв'язку з цим, Україна повинна виплатити компенсації родичам загиблих та постраждалим. Найвищу компенсацію отримає донька одного з загиблих, Михайла В'ячеславова, яка зіштовхнулася з бюрократичною бездіяльністю щодо поховання батька.

Росія не була стороною в позові, але її роль у розвитку подій була визнана критичною.

