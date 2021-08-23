Трагедія на Житомирщині: у смертельному ДТП загинули батько та 10-річна донька

Уночі 22 серпня в Житомирській області трапилась ДТП – зіштовхнулись автомобілі Audi та Daewoo Lanos. Унаслідок аварії помер 38-річний чоловік та 10-річна дівчинка.

ДТП трапилась о 3 годині ночі на трасі Київ – Ковель – Яготин. Наразі правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.

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Водії авто – мешканці Києва

Аварія трапилась на перехресті поблизу села Різні Малинської громади. За попередньою інформацією, Daewoo Lanos виїжджав із другорядної дороги на головну. Audi керував 37-річний киянин. Водій Lanos теж виявився мешканцем столиці.

Унаслідок автопригоди травми, несумісні з життям, отримали водій Lanos і його 10-річна пасажирка,

– мовиться у повідомленні поліції Житомирщини.

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Відомості щодо ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене такою статтею – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на такий же самий.