Трагедія на Kozak Fest: з'явилося відео, як падає дах сцени

Очевидці стихійного лиха на етно-рок фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині почали викладати у мережу відеозаписи. Там чітко можна побачити, як негода рве, наче аркуш паперу, металеві конструкції та дах сцени.

Під час найбільшого етно-рок фестивалю України Kozak Fest, який з 31 травня по 2 червня відбувається у Дніпропетровській області, обвалився дах сцени. Причиною цього став сильний дощ і буревій.

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На жаль, події обернулися трагедією – загинув працівник сцени (1971 року народження) і ще двоє людей зазнали переломів ноги (жінка 1967 року народження) та ступні (чоловік 1978 року народження).

Дивіться відео, як руйнувався дах сцени, безпосередньо з місця подій:

KOZAK Fest – що це?Це найбільший етно-рок фестиваль центральної України, відбувається в урочищі Княжі Байраки на Дніпропетровщині. ​Присвячений фестиваль традиційно до перемоги Богдана Хмельницького у битві під Жовтими Водами. Відвідують його десятки тисяч людей.



2019 року фестиваль мав відбуватися з 31 травня до 2 червня включно. Однак після нічних подій, негоди та загибелі людини організатори вирішили припинити фестиваль достроково.