Трагічна ніч, – мер Сум розповів про наслідки цинічного обстрілу окупантами

Окупанти нещадно осбтріляли Суми у ніч на 8 березня. Вони поцілились саме у цивільний квартал, ця ніч стала для сумчан трагічною.

Про це розповів мер міста Олександр Лисенко в ефірі 24 каналу. За попередніми даними, загинуло 10 цивільних осіб, ратувальники ще працюють.

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"Це справді трагічна ніч для нашого міста. Це приватний квартал, туди влучили декілька бомб, знищені будинки, майже пів кварталу", – зазначив Лисенко.

Я особисто вночі виїжджав на місце і бачив цю ситуацію. Це жах, це трагедія,

– додав мер.

Ситуація у місті

На Суми скинули ворожі авіабомби приблизно опівночі. Серед загиблих є діти.

Він наголосив, що ситуація дуже напружена і непроста.

"Водопостачання, теплопостачання під загрозою. Електропостачання відсутнє. Налагоджуємо, відновлюємо. Однак не можна сказати, що зараз у місті все працює", – зауважив Лисенко.

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