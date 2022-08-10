Трагічна ніч: на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули 11 людей, ще 13 – поранені

Ніч проти 10 серпня на Дніпропетровщині виявилася вкрай трагічною. Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі загинули 11 людей, а постраждали ще 13 осіб.

російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з "Градів" 80 снарядами.. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Ніч проти 10 серпня на Дніпропетровщині була трагічною

Трагічна ніч...У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила – 13. Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.

Окупанти обстріляли Марганець та Мирівську громаду. В Марганці відомо про 10 загиблих та 11 постраждалих. Десятеро з них перебувають у лікарні, з яких 7 – у важкому стані.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Ворожий снаряд потрапив у її будинок. Окрім того, постраждало подружжя. Жінка зазнала серйознішого поранення, тому перебуває в лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома.

Наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка та Євгена Євтушенка

У населених пунктах багато пошкоджень

У Марганці понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адміністративних приміщень. Також пошкоджена лінія електропередач.

Валентин Резніченко повідомляє, що кілька тисяч жителів міста залишилися без світла. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків.

У селі Вищетарасівка пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. Близько 1 тисячі людей не мають газопостачання.

Обстріл Нікополя 9 серпня

росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині 9 серпня. Вони атакували місто 120 реактивними снарядами. Унаслідок обстрілу постраждав 46-річний працівник одного з підприємств. Чоловіка відвезли до лікарні. У нього виявили перелом.

Окрім Нікополя, окупанти обстріляли Синельниківський район. Там вони загарбники атакували Великомихайлівську громаду. Як наслідок, сталося руйнування житла. За попередніми даними, постраждалих немає.

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