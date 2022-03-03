Трагічний сценарій неможливий, – Міненерго запевняє, що АЕС в Енергодарі під надійною охороною

Російські окупанти прорвалися в місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція. Це найбільша АЕС в Європі, і вона опинилися під загрозою обстрілів.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі UAразом поділився найсвіжішими новинами з Енергодара. За його словами, Запорізька АЕС надійно охороняється, тому трагічний сценарій – неможливий.

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Водночас російські загарбники вже відкрили обстріл по місту. У Міненерго наголошують, що спроби стрілянини у напрямку атомної електростанції – це варварство, за яке передбачена міжнародна відповідальність.

Україна перебуває на постійному зв'язку з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), інформуючи про ситуацію в Енергодарі.

Захоплюючи АЕС, ворог хоче похитнути українську енергосистему, – пояснили в Міненерго.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що Росія не завдасть удару по ядерних об'єктах України. Він відкинув будь-яку можливість такої атаки.

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