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      Трагічний випадок на будівництві в Тернополі: двох чоловіків засипало ґрунтом – фото

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      У Тернополі двох чоловіків засипало ґрунтом / tp.npu.gov.ua

      У ніч на 8 лютого на будівництві у Тернополі стався нещасний випадок. Під час копання траншеї для теплотраси двох робітників засипало землею. Їм не вдалося вибратися з пастки.

      Повідомлення про прикрий інцидент надійшло до поліції Тернополя о 1:46.

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      Прораб повідомив, що під час копання траншеї для теплотраси до однієї з новобудов Тернополя в результаті зсуву ґрунту завалило землею двох робітників,
      – йдеться в повідомленні.

      Рятувальники витягли чоловіків з-під завалів. Однак врятувати життя їм не вдалося. Загиблі – жителі Одеської та Донецької областей.

      Чоловіки працювали на підприємстві РБК "Спецбудмонтаж" (Київ). Відповідно до договору з КП "Тернопільводоканал", вони працювали над заміною водопровідних і каналізаційних мереж. Про це заявили у пресслужбі мерії Тернополя.

      тернопіль
      Двоє робітників загинули в Тернополі, їх засипало землею 

      За умовами контракту, підрядники не мали права працювати вночі, у вихідні та святкові дні. Законодавством передбачено, що за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об’єкті несе відповідальність саме підрядна організація.

      Відповідно до інформації поліції, трагедія сталася через недотримання норм безпеки. Наразі триває слідство.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Тернопіль Будівництво Надзвичайні ситуації Жертви Новини Одеси Новини Донецька Поліція
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