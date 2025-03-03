На Рівненщині трактор провалився під кригу разом із водієм: чоловік загинув

В Рівненській області сталася трагедія на льоду. Там трактор провалився під кригу разом із водієм.

Відомо, що чоловік загинув. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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На Рівненщині трактор провалився під кригу

У селі Біле трактор провалився під кригу разом із водієм. В ДСНС вказали, що до прибуття рятувальників місцевий мешканець витягнув чоловіка з води. Проте його врятувати не вдалося.

Вказується, що рятувальники за допомогою лебідки перевернули затонулий трактор, а місцеві жителі витягли його на берег спецтехнікою.

Наразі працівники правоохоронних органів з’ясовують обставини трагедії.

Важливо! В ДСНС наголосили "Будьте обережні – вихід на лід небезпечний для життя!".

На Рівненщині трактор провалися під кригу: відео