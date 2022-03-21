"Тракторні війська" працюють: захоплена самохідна артилерійська установка "Мста-С"

21 березня 2022 , 09:01
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Джерело:

Держспецзв'язку

Українці захопили самохідну артилерійську установку "Мста-С". Техніку забрали звичним вже способом – за допомогою трактора.

Техніку вкрали "десь на північному сході" України. Про здобуття нового трофею повідомили зранку 21 березня.

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Людей, що крадуть ворожу техніку трактором, назвали "Тракторними військами".

Тракторні війська теж працюють. Захоплена десь на північному сході самохідна артилерійська установка "Мста-С",
– пише Держспецзв'язку.


"Мста-С", яку захопили тракторні війська / Фото Держспецзв'язку

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Автор: Марта Кушка