"Тракторні війська" працюють: захоплена самохідна артилерійська установка "Мста-С"
21 березня 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
Українці захопили самохідну артилерійську установку "Мста-С". Техніку забрали звичним вже способом – за допомогою трактора.
Техніку вкрали "десь на північному сході" України. Про здобуття нового трофею повідомили зранку 21 березня.
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Людей, що крадуть ворожу техніку трактором, назвали "Тракторними військами".
Тракторні війська теж працюють. Захоплена десь на північному сході самохідна артилерійська установка "Мста-С",
– пише Держспецзв'язку.
"Мста-С", яку захопили тракторні війська / Фото Держспецзв'язку