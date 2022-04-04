"Тракторні війська" захопили російський "Тайфун" і машину евакуації "Лінза"
4 квітня 2022 , 10:14Читать новость на русском
Джерело:Збройні Сили України
Українські захисники (неважливо, на танках вони, чи на тракторах) успішно збирають трофейну техніку окупантів. ЦЬого разу "тракторні війська" захопили бронеавтомобіль "Тайфун" і машину евакуації "Лінза"
Збройні Сили України показали, як "тракторні війська" везуть трофейну техніку російських окупантів. "Тайфун" та "Лінза" підуть на укріплення української армії.
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Машини росіян цілком справні та зможуть приносити користь українським військовим.
Тривають весняно-польові роботи у "тракторних військах" Українських захисників. Трофейний російський "Тайфун" та машина евакуації "Лінза",
– написали в ЗСУ.
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