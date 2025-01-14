"Повернімо Гренландії велич": соратники Трампа підготували законопроєкт про "купівлю" півострова

Республіканці у Конгресі США уже підготували законопроєкт, який зможе дозволити законно придбати Гренландію. 10 соратників майбутнього президент США на чолі із республіканцем від штату Теннессі Енді Оглсом назвали документ "Повернімо Гренландії велич".

У тексті законопроєкту йдеться про те, що Трамп зможе почати перемовини із Данією про купівлю півострова. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Гренландія хоче співпрацювати зі США на своїх умовах

Пройшовши таку "просту" процедуру купівлі Гренландії, Трамп зможе повідомити про укладання угоди Конкрес.

"Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти Трампу досягти успіху в інтересах американського народу", – заявив Оглс.

Однак, наміри новообраного президента США не викликають захват у самої Гренландії.

Прем'єр Муте Егеде, як пише Reuters, наголосив, що півострів шукає шляхи співпраці із новою адміністрацією та бажає зміцнити свої оборонні та гірничодобувні зв'язки зі Штатами на своїх умовах.

Незалежність Гренландії – це справа Гренландії, в тому числі і щодо використання її землі, тому саме Гренландія буде вирішувати, до якої угоди ми повинні прийти,

– сказав він.

До слова, у понеділок, 13 січня, Егеде провів зустріч із лідерами політичних партій півострова, де обговорювали інтереси США щодо Гренландії.

Очільник гренландського уряду зауважив, що це вперше, коли до них "прислухаються з такою увагою"

"Ми повинні бути спокійними, скористатися ситуацією і триматися разом", – додав Егеде.

Як відреагували на наміри Трампа у Швеції

До слова, Європа також несхвально сприйняла ідею Трампа купити Гренландію. Зокрема, колишній прем'єр-міністр й ексглава МЗС Швеції Карл Більдт назва її непристойною, абсурдною та небезпечною. Він вважає, що для півострова найкращий шлях – це поступовий і гнучкий розвиток відносин з Данією.

Він зауважив, що навесні у Гренландії будуть проходити вибори, і серед місцевого населення не буде багато охочих змінити м'яке управління з боку Данії на чіпкі руки Трампа.

"Звісно, зі спадщиною колоніалізму завжди складно справлятися. Близько 88% населення Гренландії – інуїти, і сучасні відносини між Гренландією і Данією не вільні від складнощів минулого. Але США, які також мають сумну історію поводження зі своїм корінним населенням, не мають права читати лекції на цю тему", – зауважив Більдт.