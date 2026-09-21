Трамп хоче розмістити дрони та снайперів у Тріумфальній арці у Вашингтоні

Дональд Трамп заявив про зміну планів щодо Тріумфальної арки, яку хочуть звести у Вашингтоні. Президент США хоче перетворити споруду на військовий комплекс із можливістю розміщення дронів, снайперів і боєприпасів.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Що відомо про плани Трампа щодо арки?

Трамп заявив, що заплановану Тріумфальну арку у Вашингтоні хочуть переобладнати для використання як військового об'єкта. За його словами, відповідне рішення ухвалили "на наполегливе прохання" американських військових і з міркувань національної безпеки.

На наполегливе прохання збройних сил Сполучених Штатів та з міркувань національної безпеки я погодився перетворити величну Тріумфальну арку на військовий комплекс найвищого класу,

– сказав він.

За задумом президента США, об'єкт має бути пристосований для розміщення, зберігання та швидкого застосування великої кількості дронів. Також там планують передбачити місця для снайперів на даху та площі й зберігати великі запаси снайперських боєприпасів.

Йдеться про 76-метрову споруду, яку планують звести біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні. Проєкт Тріумфальної арки адміністрація Трампа представила ще у квітні.

Раніше арку планували як меморіальний об'єкт, пов'язаний із 250-річчям США, а Національна комісія столичного планування називала її туристичним об'єктом з оглядовим майданчиком.

Нагадаємо, раніше американський лідер заявив, що "Арка Трампа" стане "найвеличнішою та найкрасивішою Тріумфальною аркою у всьому світі". Він також назвав споруду чудовим доповненням до району Вашингтона, яким американці зможуть насолоджуватися протягом багатьох десятиліть.

У разі затвердження проєкту пам'ятник буде вищим за Капітолій США та Меморіал Лінкольна. На візуалізації споруди зображено напис "One Nation Under God" ("Одна нація під Богом"), а над ним – два золоті орли та золота крилата Статуя Свободи. Раніше повідомлялося, що Трамп хоче побудувати арку на свою честь.