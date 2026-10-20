Перетвориться на "кульгаву качку": політолог попередив про загрозу імпічменту Трампа

За два тижні до виборів у США Дональд Трамп опинився перед загрозою стрімкої втрати впливу. Експерт попередив, що оновлений Конгрес перетворить його на "кульгаву качку" та запустить імпічмент.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Максим Несвітайлов. За його словами, хоч оновлений склад Палати представників і Сенату розпочне роботу лише у січні, незворотні політичні процеси запустяться одразу після дня голосування.

Чому республіканці відвернуться від Трампа

Максим Несвітайлов зауважив, що після виборів у січні, коли до роботи приступить оновлений склад Конгресу та Сенату, республіканці, які не залежатимуть від Трампа, можуть діяти більш автономно.

Експерт вказує, що вони перестануть боятися його впливу і голосуватимуть відповідно до власних переконань, що часто суперечить бажанням самого Трампа. До того ж висока ймовірність переходу Палати представників під контроль опонентів та міцніші позиції демократів у Сенаті лише посилять тиск.

За словами Несвітайлова, одразу після виборів для Трампа розпочнеться «погана історія» – запуск розслідувань, які можуть призвести до процедури імпічменту.

Трамп, хоч і не програв ще президентські вибори, але перетвориться на кульгаву качку, тому що вже розпочнуться розслідування, які призведуть до імпічменту, до початку цієї процедури,

– наголосив експерт.

Це означатиме різку втрату політичної ваги та контролю над адміністративними процесами.

Навіть у Республіканській партії прогнозується послаблення його авторитету, оскільки партійні еліти почнуть дистанціюватися від політика, чиї крила, за метафоричним висловом експерта, почнуть «обрізати під самий корінь».

Чи загрожує імпічмент Трампу: дивіться відео 24 Каналу

Раніше аналітики вказували, що в разі здобуття демократами більшості в нижній палаті для республіканця можуть початися проблеми із затвердженням бюджету та блокуванням ключових урядових рішень.