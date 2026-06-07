Ти т*па, – Трамп з образами накинувся на журналістку та скандально покинув інтерв'ю

Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю вступив у гостру суперечку з ведучою Крістен Велкер. Американський лідер звинуватив журналістку в упередженості та розкритикував найбільші телеканали країни.

Після емоційної перепалки він залишив студію. Відео опублікували NBC News.

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Що відомо про скандальний інцидент з Трампом?

Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News різко розкритикував ведучу Крістен Велкер та звинуватив американські медіа в необ'єктивності.

Під час розмови між політиком і журналісткою виникла напружена дискусія. У певний момент Трамп перейшов до особистої критики співрозмовниці та поставив під сумнів неупередженість телеканалу.

Ви або корумпована, або т*па. Ви корумпована, і Meet the Press корумпована. Так само як ABC, CBS і CNN,

– сказав Трамп.

Під час суперечки Трамп також розкритикував виборчу систему штату Каліфорнія. Коментуючи тривалий підрахунок голосів, він звернувся до журналістки словами: "Ви вважаєте доречним, що після виборів минуло п'ять днів, а вони навіть не наблизилися до визначення переможця?".

За інформацією американських медіа, після словесної перепалки президент фактично припинив дискусію та достроково завершив інтерв'ю.

Суперечка між Трампом та Велкер: дивіться відео

.@POTUS bodies @kwelkernbc on California's pathetic excuse for an election system:



"Do you think it's appropriate that they have an election and five days later they're nowhere close to picking a winner!? They're crooked — just like you're crooked." pic.twitter.com/a4gwNUm7gC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 7, 2026

Останніми роками Трамп неодноразово конфліктував із представниками великих американських медіакомпаній. Він регулярно звинувачує провідні телеканали та газети у поширенні неправдивої інформації, політичній упередженості та спробах дискредитувати його діяльність.