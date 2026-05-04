Думав, як Путін: оглядач WP назвав головні помилки Трампа щодо війни в Україні

Адміністрація Трампа зосереджена на переговорах з Іраном, тому Зеленський змушений шукати нових партнерів. Хоча розвідка, армія та більшість Конгресу США продовжують підтримувати Україну, сам президент робить це неохоче.

Про це 24 Каналу сказав оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус у рамках Київського безпекового форуму. За його словами, Україні потрібно будувати "радикальну песимістичну стратегію" та зосередитися на партнерстві з Європою.

Що стоїть за ставленням Трампа до Зеленського?

Зверніть увагу! Путін прагне домогтися припинення вогню на 9 травня і просуває цю ідею через Трампа, уникаючи прямих переговорів з Києвом. Водночас проблемою є те, що США фактично підіграють цій російській тактиці короткострокового перемир’я. Подібних пропозицій було уже чимало, і американці погоджуються на них, аби створити враження певного поступу.

"Трамп думав приблизно так само, як колись Путін, що війна швидко закінчиться і легко вирішиться. Проте насправді чим глибше він у неї занурюється, тим більше труднощів виникає. Тому Зеленський шукає альтернативні джерела підтримки замість того, щоб покладатися лише на США", – сказав Ігнатіус.

Україна пропонує дронові технології країнам Перської затоки та координує з Туреччиною та іншими партнерами альтернативні формати переговорів.

Ігнатіус припускає, що Трамп не любить Зеленського через скандальний телефонний дзвінок 2019 року або через власну потребу домінувати й тиснути на інших. Попри спроби поліпшити стосунки, відносини між президентами й далі напружені.

На Київському форумі з безпеки видно, як європейські оборонні чиновники активно залучені до діалогу з Україною, тоді як американців майже немає.

Минулого року я рекомендував Україні готуватися до найгіршого: що переговори Трампа не спрацюють, що він вийде з процесу, що американська підтримка завершиться. Якщо ви зможете вижити в таких умовах, то матимете надійну основу. Саме це Україна й зробила, і тепер навіть без підтримки США рухається вперед завдяки Європі,

– пояснив Ігнатіус.

Водночас американська розвідка, армія та Конгрес продовжують підтримувати Україну: компанії надають потрібні дані, офіцери навчають українських військових, а більшість конгресменів підтримали б Україну на таємному голосуванні.

"Припущення Трампа хибні: він вважає, що Україна слабка й програє, тому має капітулювати на невигідних умовах, але це ігнорування реальності на полі бою. Його переконання, що післявоєнна Росія стане золотою жилкою для американського бізнесу, теж нереалістичні – російська економіка в хаосі. На що саме опираються його симпатії та коментарі, я не знаю – я не психіатр", – сказав Ігнатіус.

Що ще відомо про ставлення Трампа до війни в Україні?

Після повернення на посаду Трамп прагнув швидко закінчити війну в Україні, керуючись простою логікою: Росія сильніша, отже Україна має піти на поступки. Тому Трамп пропонував Путіну угоду, яка передбачала зняття з Росії всіх санкцій та налагодити масштабну економічну співпрацю. Після відмови Кремля він розчарувався в обох сторонах конфлікту.

Тому наразі Трамп не приймає пропозиції української сторони щодо допомоги у боротьбі з дронами, хоча й американські військові мають іншу позицію.