Трамп не виключає можливості укладення угоди із Зеленським, — Reuters

У США закінчилася "гаряча" зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, після чого український глава достроково покинув Білий дім. При цьому американські чиновники кажуть, що їхній президент не виключає домовленостей із Зеленським.

Але вони наголошують, що Україна має перенести зустріч якнайшвидше. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп відчув "неповагу"

Стверджується, що Трамп відчув "неповагу" через "риторику та поведінку" Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Трамп не виключає домовленості із Зеленським.... Але українці мають перенести, поки Зеленський ще в країні,

– цитує видання американського чиновника.

Нагадаємо, що після зустрічі Трампа та Зеленського, під час якої розгорілися суперечки, президент України достроково покинув Білий дім. Стверджується, що Рубіо і Волц наполягли на цьому.

Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру та сказав йому повертатися до США, коли змінить свою позицію.

Тож угода щодо копалин 28 лютого не буде підписана. Також скасовано заплановану заздалегідь пресконференцію Трампа та Зеленського.