Зрадили республіканців: Трамп розкритикував Fox News через заплановане інтерв'ю з Гарріс

Дональд Трамп висловив обурення щодо анонсованого на телеканалі Fox News інтервʼю з демократкою Камалою Гарріс. Він натякнув, що більше не з'явиться в ефірі каналу.

Відповідний допис Трамп зробив у Truth Social, повідомляє 24 Канал. Він пов'язаний з тим, що лояльний до республіканців канал дає ефірний час його політичному опоненту – демократці Камалі Гарріс.

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За словами 45-го президента США, ведучий Fox News Брет Баєр, який братиме інтерв'ю у його опонентки Гарріс – "занадто м'який щодо лівих сил".

Брехлива Камала Гарріс мудро вибрала Брета Баєра з FoxNews для такого необхідного інтерв'ю, тому що він вважається "справедливим і збалансованим", хоча часто дуже м'яким з тими, хто перебуває в коктейльній тусовці лівих,

– написав Трамп.

Він також натякнув, що більше не зʼявлятиметься на Fox News, який "повністю збився зі шляху" та "перетворюється на ніщо".

Нагадаємо, що Трамп частий гість на Fox News. До слова, цього тижня він візьме участь у заході, організованому каналом, де відповідатиме на запитання жіночої аудиторії.