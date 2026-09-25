Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Американський лідер повідомив йому про це під час їхньої останньої зустрічі.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив, відповідаючи на запитання журналіста 24 Каналу.

Що відомо про передачу Україні ліцензій на виробництво Patriot?

Зеленський розповів про рішення Дональда Трампа щодо можливості виробництва в Україні ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає,

– передав слова Трампа Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський повідомляв, що під час зустрічі порушив питання про прискорення процесу отримання відповідних ліцензій. Тоді президент України казав, що Трамп позитивно ставиться до такої можливості, однак конкретного рішення ще не було.

Україна веде переговори з американською компанією Raytheon щодо ліцензійного виробництва зенітних ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot.

Підготовка виробничих ліній після отримання ліцензії може тривати від одного до півтора року. Якщо ліцензійну угоду підпишуть найближчим часом, виробництво можуть запустити наприкінці 2027 або на початку 2028 року.

Перші виготовлені в Україні ракети можуть надійти до ЗСУ наприкінці 2028 року або у 2029 році. Водночас терміни можуть бути коротшими, якщо в Україні запустять не повний цикл виробництва, а лише складання ракет чи виготовлення окремих компонентів.