Ердоган привітав Трампа з перемогою у президентських виборах: згадав і Україну

Президент Туреччини привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Вітаючи американського політика, Реджеп Таїп Ердоган згадав про війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис турецького лідера в соцмережі Х (раніше твітер).

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Ердоган у вітанні Трампа згадав про війну в Україні

"Вітаю мого друга Дональда Трампа, який після великої боротьби переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки і був переобраний на посаду президента США", – почав привітання Ердоган.

Він також зазначив, що сподівається, що відносини між Туреччиною і США зміцняться.

А регіональні та глобальні кризи та війни, особливо питання Палестини та російсько-українська війна, припиняться,

– висловив сподівання Ердоган.

Турецький лідер додав, що вірить, що буде докладено більше зусиль для побудови більш справедливого світу. "Я бажаю, щоб вибори були сприятливими для дружнього і союзного народу Сполучених Штатів і всього людства", – резюмував Ердоган.