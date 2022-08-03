Трамп посилює блеф, яким путін намагається залякати світ, – політолог

Той популізм, на який хворіють у США сьогодні, ще буде давати про себе знати, адже скоро період виборів. Трамп, який будував свою політику на "грі м'язами" ще буде "розгойдувати" аудиторію.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він також зазначив, що ближче до виборів, то популістична риторика буде тільки посилюватися, особливо, якщо врахувати факт того, що економічна криза торкнулась усіх країн світу, включно зі США.

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Якщо проаналізувати останні заяви Трампа, де він нібито критикує Байдена, то у нього досить хитра риторика, каже політолог.

Він вже не зовсім заперечує підтримку України, Трамп каже, що якби він був президентом США, то путін би не напав на Україну. Також Трамп дуже хитро критикує Білий дім, висловлюючи критику саме європейським партнерам, мовляв Франція та Німеччина дуже кволо допомагають.

Коментувати заяви Трампа, ніби Україні потрібно відмовитись від Криму – взагалі не варто. Дональд Трамп сьогодні намагається посилювати блеф щодо ядерної війни, яким сьогодні путін шантажує увесь світ,

– переконаний Антонюк.

Детальніше про риторику Трампа та як це вплине на Україну: дивіться відео

Неадекватна заява Трампа про те, як Україні треба розпорядитись власними територіями

Дональд Трамп відзначився скандальною заявою. Він переконаний, що якби Україна відмовилася від Криму і вступу до НАТО, то нібито могла б запобігти повномасштабному вторгненню росії.

В ефірі американського телебачення Дональд Трамп заявив, що якби його переобрали на другий термін, а Київ відмовився б від Криму та вступу в НАТО, то путін нібито не розпочав би повномасштабного вторгнення в Україну.