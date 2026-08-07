Трамп ловив малюка на сцені та пожартував про падіння Байдена

Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через курйозний епізод під час публічного заходу. Президент США погнався за малюком, який мало не втік зі сцени, а потім пожартував про Джо Байдена.

Про це повідомили у Fox News.

Що відомо про ситуацію?

Під час заходу в Неваді президент Дональд Трамп запросив на сцену подружжя з Лас-Вегаса та їхніх двох маленьких дітей, розповідаючи про ініціативи своєї адміністрації, зокрема "рахунки Трампа" і скасування податку на чайові.

Коли один із малюків ледь не пішов зі сцени, Трамп швидко зупинив його та пожартував, що не хоче, аби хлопчик "повторив історію Байдена і впав зі сцени".

Трамп пожартував над Байденом: дивіться відео

Репліка викликала сміх у присутніх. Пізніше мати дитини попросила сина подякувати президентові за "рахунок Трампа".

Хлопчик кількома словами звернувся до президента США, після чого той тепло відреагував і зазначив, що сім'я вже скористалася податковими ініціативами його адміністрації. На завершення Трамп назвав подружжя чудовою родиною.

В які ще курйози потрапляв Дональд Трамп?

Президент США Дональд Трамп добре відомий не лише своїми політичними рішеннями, але й численними курйозами, які постійно супроводжували його протягом політичної кар'єри.

Волосся Трампа неодноразово ставало темою жартів. Одного разу він навіть дозволив ведучому відомого американського шоу "The tonight show" Джиммі Феллону скуйовдити свою зачіску просто в ефірі програми, після чого у соцмережах з'явилося багато насмішок.

Також ще у 2017 році президент США Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "товстим коротуном" у своєму Twitter.