Не просто захист від атак: що ще може дати Україні виготовлення ракет до Patriot

В Анкарі відбувся цьогорічний саміт НАТО. США обіцяють надати Україні ліцензію на виготовлення ракет до систем ППО Patriot. Напрацювання з цього питання тривали на різних рівнях не один місяць.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, додавши, що обговорення щодо цього відбувались не лише через інтереси України, а й зацікавленість Сполучених Штатів.

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Україна може почати виготовляти ракети до Patriot

Коли розпочалась війна між США та Іраном, американська сторона сподівалась, що вона буде швидкою і переможною, тож увірвалася в неї з усім наявним ресурсом, проводячи регулярні атаки. Зі слів експерта-міжнародника, Сполучені Штати вважали, що їхні запаси озброєння є нескінченними.

Виявилося, що протягом двох місяців США відстріляли понад 2 000 ракет до систем Patriot, з них 1 300 – це були PAC-3. А їх загалом в американців орієнтовно 2 000. Це єдині ракети, які можуть збивати балістику, а США, як наголосив Несвітайлов, їх використовували для протидії іранським "Шахедам".

Коли трохи пил війни влігся і бухгалтери почали рахувати витрати, а військові оглянули резерви, то хапалися за голову. Тому що у світі зараз всього три країни виготовляють ракети до систем Patriot, але не всі виробляють найновіші PAC-3, здебільшого PAC-2 (старіша модель). Сьогодні США і трохи Японія виготовляють PAC-3, Німеччина тільки PAC-2,

– озвучив Несвітайлов.

Експерт-міжнародник підрахував, що ці три країни протягом року можуть виготовити орієнтовно 800 ракет. Тому є потреба швидко збільшити виробництво цього виду озброєння, яке покликане протидіяти балістиці. Він наголосив, що їх виробництво є вкрай дорогим.

Американці зондували це питання на предмет того, чи зможе Україна виготовляти ці ракети, щоб дешево масштабувати своє виробництво. Деякі експерти, які працюють у сфері ВПК, говорили, що це може коштувати в Україні у 3 – 4 рази дешевше, ніж у США чи Японії,

– поділився Несвітайлов.

Для нашої держави, як зауважив політолог, відкривається величезний потенціал не тільки в тому, аби протистояти російській агресії. Він переконаний, що якщо Україна доєднається до клубу країн-виробників ракет PAC-3, то це поставить її на високий рівень на ринку озброєння. З його слів, це не є виключно політичним питанням, яке пов'язано зі зміною настроїв Трампа щодо України, а під цим криється особистий інтерес США.

Тому, за його переконанням, якщо розлючений нині результатами саміту в Туреччині Путін зателефонує Трампу і почне вести розмови, аби зірвати обіцянку американського президента, Вашингтон свою позицію все одно не змінить і Україна має перспективу почати самостійно виготовляти ракети до Patriot.

Аналіз саміту НАТО в Анкарі: дивіться відео