Трамп заявив, що США не мають доказів того, що Навального отруїли. Але водночас висновки Німеччини про це під сумнів не ставлять. Наразі Білий дім має намір уважно стежити за розвитком ситуації.

Про це президент США Дональд Трамп говорив під час пресконференції увечері 4 вересня у Вашингтоні. Відео заходу опублікував офіційний твіттер Білого дому.

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Трамп відповів на запитання про те, як у США оцінюють ситуацію з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального:

Сполучені Штати Америки не мають доказів отруєння Навального і наразі не знають, що сталося.

Ситуацію навколо Навального у Білому домі будуть відстежувати та вивчати.

Водночас Вашингтон не ставить під сумнів висновки Берліна про те, що Навального отруїли.

Президент США також сказав, що із Росією "поводиться жорстко", і навіть, мовляв, сам Путін це зможе підтвердити. Однак ситуацію з опозиційним до Путіна Навальним ще треба "продивитися".

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/0yvP0TbKFt — The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020

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Коротко про отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, транспорт екстрено посадили в Омську. Політик потрапив до лікарні та впав у кому. Після довгих переговорів опозиціонера вдалося вивезти на лікування до Берліна.