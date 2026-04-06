Укр Рус
24 Канал Новини світу Демократи відмовляються виділяти Трампу рекордні 1,5 трильйона доларів на оборону, – CNN
6 квітня, 08:40
3

Демократи відмовляються виділяти Трампу рекордні 1,5 трильйона доларів на оборону, – CNN

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Демократи в Конгресі занепокоєні щодо запиту Білого дому на оборонний бюджет у 1,5 трильйона доларів США та хочуть відмовити в цьому Трампу.
  • Конгресмени, такі як Гакім Джеффріс та Тім Кейн, вважають, що Пентагон вже має достатньо ресурсів, і висловлюють сумніви щодо доцільності такого істотного збільшення витрат.

Законодавці-демократи занепокоєні щодо рекордного запиту Білого дому на оборонний бюджет на суму в 1,5 трильйона доларів США. Конгресмени хочуть відмовити Дональду Трампу у цьому.

Про це пише CNN.

Цікаво Переговори провалилися: США та Іран не змогли домовитися, – ЗМІ 

Як у Конгресі ставляться щодо запиту у 1,5 трильйона доларів на оборону?

Білий дім просить виділити приблизно 1,5 трильйона доларів США на оборону в межах запиту на бюджет на 2027 фінансовий рік. Таким чином адміністрація Трампа хоче збільшити видатки уряду на оборону більш ніж на 40% порівняно з 2025  роком.

Лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс заявив ABC, що Пентагон має "більш ніж достатньо ресурсів" від попередніх асигнувань, і закликав Конгрес бути "добрими розпорядниками грошей платників податків". 

Сенатор Тім Кейн, який входить до складу Сенатського комітету з питань збройних сил, заявив телеканалу NBC, що йому "важко" виправдати такий розмір збільшення. 

Я не думаю, що Конгрес буде в настрої виписувати бланковий чек цивільній керівній команді, яка останнім часом має такий некомпетентний вигляд,
 – зазначив Кейн. 

Конгресмен Адам Сміт, головний демократ у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, визнав, що голосування за затвердження фінансування оборони може бути пов'язане з підтримкою санкціонування війни в Ірані. 

Сміт сказав, що вважає війну "помилкою", але "якщо ми збираємося продовжувати, я думаю, що нам слід підвищити податки й оплатити це, замість того, щоб просто оплачувати це грошима в борг".

Що було у рекордному запиті Білого дому на бюджет на 2027 рік?

  • Адміністрація Трампа подала проєкт бюджету на 2027 рік із загальними витратами 2,16 трильйона доларів. З них 1,5 трильйона доларів – пропонують виділити на оборону.

  • Проєкт бюджету передбачає скорочення цивільних програм, зменшення фінансування NASA та ліквідацію USAID. Водночас документ не містить згадок про допомогу Україні.

  • Цікаво, що Дональд Трамп раніше стверджував, що США "витратили сотні мільярдів доларів", не отримавши "жодної вигоди для власних національних інтересів" від війни Росії проти України. У цьому лідер Білого дому, як завжди, звинуватив експрезидента Джо Байдена.