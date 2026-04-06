Демократи відмовляються виділяти Трампу рекордні 1,5 трильйона доларів на оборону, – CNN
- Демократи в Конгресі занепокоєні щодо запиту Білого дому на оборонний бюджет у 1,5 трильйона доларів США та хочуть відмовити в цьому Трампу.
- Конгресмени, такі як Гакім Джеффріс та Тім Кейн, вважають, що Пентагон вже має достатньо ресурсів, і висловлюють сумніви щодо доцільності такого істотного збільшення витрат.
Про це пише CNN.
Як у Конгресі ставляться щодо запиту у 1,5 трильйона доларів на оборону?
Білий дім просить виділити приблизно 1,5 трильйона доларів США на оборону в межах запиту на бюджет на 2027 фінансовий рік. Таким чином адміністрація Трампа хоче збільшити видатки уряду на оборону більш ніж на 40% порівняно з 2025 роком.
Лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс заявив ABC, що Пентагон має "більш ніж достатньо ресурсів" від попередніх асигнувань, і закликав Конгрес бути "добрими розпорядниками грошей платників податків".
Сенатор Тім Кейн, який входить до складу Сенатського комітету з питань збройних сил, заявив телеканалу NBC, що йому "важко" виправдати такий розмір збільшення.
Я не думаю, що Конгрес буде в настрої виписувати бланковий чек цивільній керівній команді, яка останнім часом має такий некомпетентний вигляд,
– зазначив Кейн.
Конгресмен Адам Сміт, головний демократ у Комітеті з питань збройних сил Палати представників, визнав, що голосування за затвердження фінансування оборони може бути пов'язане з підтримкою санкціонування війни в Ірані.
Сміт сказав, що вважає війну "помилкою", але "якщо ми збираємося продовжувати, я думаю, що нам слід підвищити податки й оплатити це, замість того, щоб просто оплачувати це грошима в борг".
Що було у рекордному запиті Білого дому на бюджет на 2027 рік?
Адміністрація Трампа подала проєкт бюджету на 2027 рік із загальними витратами 2,16 трильйона доларів. З них 1,5 трильйона доларів – пропонують виділити на оборону.
Проєкт бюджету передбачає скорочення цивільних програм, зменшення фінансування NASA та ліквідацію USAID. Водночас документ не містить згадок про допомогу Україні.
Цікаво, що Дональд Трамп раніше стверджував, що США "витратили сотні мільярдів доларів", не отримавши "жодної вигоди для власних національних інтересів" від війни Росії проти України. У цьому лідер Білого дому, як завжди, звинуватив експрезидента Джо Байдена.