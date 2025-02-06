Палестинців переселили б в "красивіші громади": Трамп озвучив свою версію майбутнього Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль може передати Сектор Гази під контроль США після завершення бойових дій. На його думку, палестинців слід переселити в "безпечніші та красивіші громади".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у його соцмережі Trump’s Truth.

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Які у Трампа плати на Сектор Гази

Трамп опублікував допис, в якому заявив, що Ізраїль міг би передати Сектор Гази під контроль США після завершення бойових дій.

Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні. У них би дійсно був шанс бути щасливими, безпечними і вільними,

– зазначив президент США.

Чому Трамп згадав Чака Шумера Чак Шумер – лідер демократичної меншості в Сенаті США. Минулого тижня він виступив із промовою, в якій звинуватив Трампа у "нерозсудливості та беззаконні".

Трамп також зауважив, що США могли б реалізувати в Газі масштабний будівельний проєкт за участі міжнародних компаній, що, на його думку, забезпечило б стабільність у регіоні. Він також наголосив, що для цього не знадобилася б присутність американських військових.

Нагадаємо, що, на думку президента США, Сектор Гази – "майданчик під знесення", адже його територія непридатна для життя. Трамп наголосив, що Штати зроблять те, "чим буде пишатися весь Близький Схід".