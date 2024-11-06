Трамп виграє у ще одному "хиткому" штаті, – Bloomberg

Кандидат у президенти США Дональд Трамп перемагає у Джорджії. Це другий із семи "хитких" штатів.

Саме ці штати можуть визначити результати виборів у США. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на Bloomberg.

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З яким відривом виграє Трамп

За попередніми даними, у Джорджії Трамп має вже 247 голосів виборників, а Гарріс – 214.

Таким чином республіканський кандидат на посаду президента США перемагає "в ключових штатах на полі бою" – у Джорджії та Північній Кароліні, а це понад 88 та 84% голосів відповідно.

Нагадаємо, що станом на 6:30 за київським часом ситуація в інших "хитких" штатах була наступна: