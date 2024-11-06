Трамп виграє у ще одному "хиткому" штаті, – Bloomberg
6 листопада 2024, 08:34Читать новость на русском
Кандидат у президенти США Дональд Трамп перемагає у Джорджії. Це другий із семи "хитких" штатів.
Саме ці штати можуть визначити результати виборів у США. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на Bloomberg.
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З яким відривом виграє Трамп
За попередніми даними, у Джорджії Трамп має вже 247 голосів виборників, а Гарріс – 214.
Таким чином республіканський кандидат на посаду президента США перемагає "в ключових штатах на полі бою" – у Джорджії та Північній Кароліні, а це понад 88 та 84% голосів відповідно.
Нагадаємо, що станом на 6:30 за київським часом ситуація в інших "хитких" штатах була наступна:
- Арізона: Трамп – 49,7%, Гарріс – 49,5% (пораховано 50% голосів).
- Мічиган: Трамп – 51,4%, Гарріс – 46,9% (пораховано 24% голосів).
- Пенсільванія: Трамп – 49,7%, Гарріс – 49,5% (пораховано 60% голосів).
- Вісконсін: Трамп – 50,6%, Гарріс – 47,9% (пораховано вже 56% голосів).
- Невада: даних наразі немає.