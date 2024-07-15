Після того, як його ледве не вбили, Трамп анонсував новий публічний захід

15 липня у місті Мілвокі, штат Вісконсин, відбудеться з'їзд республіканців, на якому буде присутній Дональд Трамп. Очікується, що саме тоді його офіційно оголосять кандидатом в президенти США.

Новий виступ на з’їзді Республіканської партії Дональд Трамп анонсував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social. Політик знову з'явиться перед широкою публікою після того, як на нього було вчинено замах 14 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії.

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"З нетерпінням чекаю на виступ"

У соцмережі Трамп заявив, що лише Бог врятував його від смерті. Також він наголосив, що зараз, як ніколи важливо, аби американці були разом, залишалися рішучими і стійкими, не дозволивши злу перемогти.

Я щиро люблю нашу країну, люблю вас усіх і з нетерпінням чекаю на виступ перед нашою великою нацією цього тижня у Вісконсині,

– написав Трамп.

Тим часом у Мілвокі, місті, де зберуться республіканці посилюють заходи безпеки.

Нагадаємо, що на тлі стрілянину у Трампа Джо Байден закликав до зниження напруги, наголосивши на важливості мирного вирішення суперечок.