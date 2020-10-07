Отже, ми живемо з коронавірусом офіційно близько 9 місяців і за цей час людство не придумало нічого кращого, ніж те, що використовували й 100 років тому – карантин та маски.

Нові карантини чи маніпуляції з цифрами в Європі?

І тут виникає проблема – зараз вже очевидно, що після 17 тисяч випадків протягом дня у Франції, ситуація може бути досить неприємною для політиків, якщо буде потрібно вводити нові карантинні заходи. Як цьому запобігти? Робити менше тестів! Бац – і маємо зниження до 5 тисяч випадків!

Рекомендуємо ознайомитись Трамп вийшов з лікарні, повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу

На це вчора звернув мою увагу колега Флорін – адже вчора вперше за довгий час в Італії також різко скоротили кількість проведених тестів, і це дійсно непокоїть, бо саме своєчасна локалізація вірусу може бути способом його контролю. Мабуть вони уважно читають методички Зеленського і брехливого міністра охорони здоров'я України, які просто нічого не тестують і все "нормально і стабільно і під контролем", зате дороги у нас на ці гроші побудували дуже гарні (час покаже наскільки гарні).

Коронавірус допоможе Трампу переобратися?

А головний шоумен США, який за сумісництвом є ще й президентом найпотужнішої країни світу, майстерно використовує коронавірус для переобрання. Не знаю, чим його там прокололи, але він вже повернувся (лишаючись позитивним!!) з лікарні і записав героїчне звернення, де закликає не боятися коронавірусу, виходити на вулиці тощо.

Цікаво! Чому українцям вже потрібно готуватись до жорсткого карантину?

Ясно ж, що всіх без виключення будуть рятувати найкращі лікарі США. Ну то таке, але після перемоги над ковідом, я думаю він дійсно буде мати гарні шанси переобратися на другий термін.