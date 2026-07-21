Трамп зберігає контакти з Путіним: з якою метою голова ФБР планує відвідати Росію

Глава Федерального бюро розслідувань США Каш Патель у жовтні 2026 року планує відвідати Росію. Візит очільника ФБР до Москви та Санкт-Петербурга відбудеться на тлі паузи у контактах США та Росії.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, які саме питання Каш Патель може обговорювати у Росії. Він зазначив, що цей візит можна тлумачити по-різному.

Що Патель може обговорювати з росіянами?

Олещук наголосив, що останнім часом Каш Патель суттєво не посилив свої позиції. Навпаки, він швидше їх втрачав через певні скандали.

Зрозуміло, на його думку, що приїзд очільника ФБР до Москви пов'язаний відповідним чином з перемовинами між Сполученими Штатами і Росією. Очевидно, що переговорний трек, який раніше існував щодо завершення війни Росії проти України за участю друзів Дональда Трампа зараз не вважається ефективним.

Проте наразі важко сказати, що конкретно Патель може обговорювати з росіянами. Можливо, це певні аспекти, пов'язані із взаємодією між Сполученими Штатами та Росією? Або переговори щодо глобальніших питань, які, зокрема, залучатимуть Україну? Чи, можливо, це є стартом нового переговорного формату між Вашингтоном і Москвою за участю, наприклад, Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера?

– припустив політолог.

Також візит Пателя може бути максимально локальною історією, яка торкається, наприклад, обмінів. Адже наразі залишаються люди, які можуть бути об'єктами відповідних процесів. Не виключено, на думку Петра Олещука, що саме обміни можуть бути предметом розмов, і відповідно, тому зараз мало інформації щодо цього візиту.

Політолог прокоментував можливий візит глави ФБР США до Росії: дивіться відео

Він додав, що немає секрету у тому, що адміністрація Трампа зберігає контакти із росіянами. Адже ще буквально рік тому Путін з Трампом зустрічалися в Анкоріджі.

Нагадаємо, що за даними Politico, глава ФБР Каш Патель 14 – 15 жовтня перебуватиме в Росії. Пателя прийматиме Федеральна служба безпеки Росії. Він має приїхати до Москви та Санкт-Петербурга, але його графік ще може змінитися.

У виданні вважають, що візит Пателя є винятковою подією на тлі погіршення відносин між США та Росією після початку російсько-української війни.

Водночас у ФБР не стали коментувати інформацію про можливий приїзд Пателя до Росії.