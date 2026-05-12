24 Канал Новини світу Орнітолог–початківець: Трамп злякався пташки, бо переплутав її з дроном
12 травня, 18:57
Данило Жоров
Основні тези
  • Під час виступу Трамп злякався птаха, переплутавши його з дроном.
  • Після пояснення ситуації, публіка відреагувала сміхом.
Під час публічного виступу президент США злякався невідомого об'єкту в повітрі. Ним виявився звичайний птах.

Відео з епізодом опублікував у себе державний акаунт швидкого реагування Білого дому.

Що відомо про інцидент з Трампом?

Президент США Дональд Трамп виступав перед публікою, як раптом, побачивши щось у небі, злякався. Через секунду Трамп заспокоївся, розповів присутнім, що то всього-на-всього пташка і що він подумав, ніби то летить дрон. Публіка вибухнула сміхом.

Їх зараз роблять у всіх можливих розмірах. І, як ви, напевно, чули, вони можуть бути дуже руйнівними,
– додав президент США.

