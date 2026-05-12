Орнітолог–початківець: Трамп злякався пташки, бо переплутав її з дроном

Під час публічного виступу президент США злякався невідомого об'єкту в повітрі. Ним виявився звичайний птах.

Відео з епізодом опублікував у себе державний акаунт швидкого реагування Білого дому.

Що відомо про інцидент з Трампом?

Президент США Дональд Трамп виступав перед публікою, як раптом, побачивши щось у небі, злякався. Через секунду Трамп заспокоївся, розповів присутнім, що то всього-на-всього пташка і що він подумав, ніби то летить дрон. Публіка вибухнула сміхом.

Їх зараз роблять у всіх можливих розмірах. І, як ви, напевно, чули, вони можуть бути дуже руйнівними,

– додав президент США.

