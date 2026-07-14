Трампу це вигідно: американістка назвала фактори, які схилили його на бік України

США починають змінювати свої погляди щодо війни в Україні. З одного боку, Дональд Трамп проводить розмову з Володимиром Путіним, яку росіяни коментують як позитивну для них. Мовляв, Путін довів Трампу, що перемагає на фронті. З іншого – віцепрезидент Джей Ді Венс заявляє, що Росія програє у війні і не має просувань.

На думку політологині-американістки Олександри Філіпенко, якою вона поділилася з 24 Каналом, такі зміни у позиції США щодо Росії пов'язані з кількома елементами. Вона пояснила, яку роль у цьому зіграв конфлікт на Близькому Сході.

Мріє про лаври миротворця

Філіпенко наголосила, що насамперед на позицію США вплинула реальна ситуація на фронті. Дональд Трамп любить приєднуватися до переможців. Це дуже цинічно, але це так.

Також у нього з'явилася надія, судячи з інформації, яку йому надають, що можна буде представити себе миротворцем, який закінчив війну в Європі. Трампу здається, що домовитися з Путіним цілком можливо принаймні щодо припинення вогню. І це вже буде величезною перемогою президента США,

– зауважила вона.

Крім того, для Трампа надзвичайно важливі, за її словами, країни Перської затоки, які стоять на перехресті між Пекіном та Вашингтоном. Йому дуже цікаво, куди ці країни, які мають мільярдні статки, їх вкладуть – в американську чи китайську економіку.

Володимир Зеленський також встановив особливі відносини з цими країнами, особисто зустрічався з Мухаммедом бін Салманом та шейхами ОАЕ. Це саме ті люди, які, на її думку, важливі для Трампа,

– підкреслила Олександра Філіпенко.

Навіть в Анкару американський президент прилетів на літаку, який йому подарував Катар, хоча улетів на іншому з огляду на безпеку. Тому що вважає країни Перської затоки своїми союзниками.

Чому США змінюють позицію щодо України: дивіться відео

Політологиня додала, що Україна показала себе надійним партнером цих країн, який може надати технології та досвід боротьби з іранськими "Шахедами", які найбільше загрожують Саудівській Аравії. Тому Трампу зараз вигідно змінювати позицію.

Додамо, що у виданні The Wall Street Journal звернули увагу на те, що Дональд Трамп на саміті НАТО відзначив успіхи України щодо виготовлення та застосування далекобійних дронів. Він отримує розвідувальні дані та є обізнаним про нові можливості українських сил. Президент США, як пише видання, був вражений успіхами далекобійних ударів по Росії.