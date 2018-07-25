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Трамп не зацікавлений у торговельному перемир'ї з ЄС, – Der Spiegel

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Не схоже, що Трамп піде на компроміси у торговельній суперечці з ЄС
Не схоже, що Трамп піде на компроміси у торговельній суперечці з ЄС / Фото з відкритих мереж

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 25 липня прибув з офіційним візитом до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Америки Дональдом Трампом та обговорити торговельний конфлікт між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Однак не схоже, що глава Білого дому зацікавлений в тому, щоб домовлятися з європейцями.

Про це пише Der Spiegel.

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Видання зазначає, що суперечка між США та ЄС посилилася після того, як Сполучені Штати обклали імпорт сталі та алюмінію з Європи штрафними митами. Тепер аналогічні заходи можуть бути спрямовані і проти автомобілів, вироблених в Євросоюзі. Ймовірно, що Трамп оголосить про це напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на листопад, йдеться у статті.

Наслідки цього кроку можуть особливо дорого обійтися Німеччині, зауважують автори публікації. За словами глави Інституту макроекономіки та досліджень кон'юнктури (IMK) Густава Хорна, митна політика США буде коштувати німцям в цьому році приблизно 20 мільярдів доларів додаткових доходів. З точки зору МВФ, через американські мита в 2020 році світовий ВВП може знизитися на 0,5%, або на 430 млрд євро. Крім того, член Єврокомісії з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом попередила про те, що в разі введення митних штрафів на ввезені автомобілі під загрозою опиниться 15 мільйонів робочих місць по обидва боки Атлантики.

Проблема в тому, що європейці досі не можуть домовитися, наскільки жорстко варто реагувати на політику Трампа, і це сильно обмежує Юнкеру простір для маневру у Вашингтоні, продовжують журналісти.

Якщо Німеччина не бачить проблем у тому, щоб скоротити до нуля оподаткування на автомобілі як в ЄС, так і в США, і підписати відповідні угоди з Америкою, Японією або Північною Кореєю, то Франція зосереджена в першу чергу на своєму аграрному секторі. Трамп, безсумнівно, знає про це і напередодні візиту Юнкера запропонував у Twitter "скасувати всі мита, бар'єри і субсидії – і в США, і в ЄС", 
– акцентують увагу кореспонденти.

"Представники Європейського Союзу приїдуть до Вашингтона завтра, щоб обговорити торговельну угоду. У мене є ідея для них. Скасувати всі тарифи, бар'єри та субсидії – у США і в ЄС! Це, нарешті, називатиметься вільним ринком та чесною торгівлею! Сподіваюся, що вони це зроблять, ми готові, але вони – ні!" – написав президент США у своєму Twitter-акаунті 24 липня.

На думку німецької газети, цим дописом господар Білого дому хоче налаштувати європейців один проти одного, адже "французи ніколи не відмовляться від європейської допомоги в аграрному секторі".

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Водночас, якщо розраховувати на те, що Трамп піде на компроміс із Брюсселем, то станеться це лише через кілька місяців, припускають журналісти. Лідеру США все ж доведеться демонструвати своїм виборцям результати, він не може постійно нагнітати конфлікт, оскільки американська промисловість вже сьогодні відчуває негативні наслідки штрафних санкцій, ухвалених Вашингтоном, роблять висновок автори матеріалу.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та Європейського Союзу. Вони почали діяти 1 червня. 20 червня Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь. Окрім цього, в ЄС готуються представити нові тарифи на американські товари на суму 20 мільярдів доларів, якщо Вашингтон таки накладе мита на автомобілі з ЄС.

Теги: Новини політики Дональд Трамп мито Новини США Євросоюз Європа Єврокомісія Жан-Клод Юнкер
Джерело: 24 Канал
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