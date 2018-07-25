Трамп не зацікавлений у торговельному перемир'ї з ЄС, – Der Spiegel

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 25 липня прибув з офіційним візитом до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Америки Дональдом Трампом та обговорити торговельний конфлікт між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Однак не схоже, що глава Білого дому зацікавлений в тому, щоб домовлятися з європейцями.

Про це пише Der Spiegel.

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Видання зазначає, що суперечка між США та ЄС посилилася після того, як Сполучені Штати обклали імпорт сталі та алюмінію з Європи штрафними митами. Тепер аналогічні заходи можуть бути спрямовані і проти автомобілів, вироблених в Євросоюзі. Ймовірно, що Трамп оголосить про це напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на листопад, йдеться у статті.

Наслідки цього кроку можуть особливо дорого обійтися Німеччині, зауважують автори публікації. За словами глави Інституту макроекономіки та досліджень кон'юнктури (IMK) Густава Хорна, митна політика США буде коштувати німцям в цьому році приблизно 20 мільярдів доларів додаткових доходів. З точки зору МВФ, через американські мита в 2020 році світовий ВВП може знизитися на 0,5%, або на 430 млрд євро. Крім того, член Єврокомісії з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом попередила про те, що в разі введення митних штрафів на ввезені автомобілі під загрозою опиниться 15 мільйонів робочих місць по обидва боки Атлантики.

Проблема в тому, що європейці досі не можуть домовитися, наскільки жорстко варто реагувати на політику Трампа, і це сильно обмежує Юнкеру простір для маневру у Вашингтоні, продовжують журналісти.

Якщо Німеччина не бачить проблем у тому, щоб скоротити до нуля оподаткування на автомобілі як в ЄС, так і в США, і підписати відповідні угоди з Америкою, Японією або Північною Кореєю, то Франція зосереджена в першу чергу на своєму аграрному секторі. Трамп, безсумнівно, знає про це і напередодні візиту Юнкера запропонував у Twitter "скасувати всі мита, бар'єри і субсидії – і в США, і в ЄС",

– акцентують увагу кореспонденти.

"Представники Європейського Союзу приїдуть до Вашингтона завтра, щоб обговорити торговельну угоду. У мене є ідея для них. Скасувати всі тарифи, бар'єри та субсидії – у США і в ЄС! Це, нарешті, називатиметься вільним ринком та чесною торгівлею! Сподіваюся, що вони це зроблять, ми готові, але вони – ні!" – написав президент США у своєму Twitter-акаунті 24 липня.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

На думку німецької газети, цим дописом господар Білого дому хоче налаштувати європейців один проти одного, адже "французи ніколи не відмовляться від європейської допомоги в аграрному секторі".

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Водночас, якщо розраховувати на те, що Трамп піде на компроміс із Брюсселем, то станеться це лише через кілька місяців, припускають журналісти. Лідеру США все ж доведеться демонструвати своїм виборцям результати, він не може постійно нагнітати конфлікт, оскільки американська промисловість вже сьогодні відчуває негативні наслідки штрафних санкцій, ухвалених Вашингтоном, роблять висновок автори матеріалу.

Нагадаємо, 31 травня, в Міністерстві торгівлі США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та Європейського Союзу. Вони почали діяти 1 червня. 20 червня Єврокомісія прийняла регламент, який вводить у дію заходи у відповідь. Окрім цього, в ЄС готуються представити нові тарифи на американські товари на суму 20 мільярдів доларів, якщо Вашингтон таки накладе мита на автомобілі з ЄС.