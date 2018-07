Трамп не заинтересован в торговом перемирии с ЕС, – Der Spiegel

Об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что спор между США и ЕС усилился после того, как Соединенные Штаты обложили импорт стали и алюминия с Европы штрафными пошлинами. Теперь аналогичные меры могут быть направлены и против автомобилей, произведенных в Евросоюзе. Вероятно, что Трамп объявит об этом накануне промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь, говорится в статье.

Последствия этого шага могут особенно дорого обойтись Германии, отмечают авторы публикации. По словам главы Института макроэкономики и исследований конъюнктуры (IMK) Густава Хорна, таможенная политика США будет стоить немцам в этом году примерно 20 миллиардов долларов дополнительных доходов. С точки зрения МВФ, из-за американских пошлин в 2020 году мировой ВВП может снизиться на 0,5%, или на 430 млрд. евро. Кроме того, член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем предупредила о том, что в случае введения таможенных штрафов на ввозимые автомобили под угрозой окажется 15 миллионов рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Проблема в том, что европейцы до сих пор не могут договориться, насколько жестко стоит реагировать на политику Трампа, и это сильно ограничивает Юнкеру пространство для маневра в Вашингтоне, продолжают журналисты.

Если Германия не видит проблем в том, чтобы сократить до нуля налогообложение на автомобили как в ЕС, так и в США, и подписать соответствующие соглашения с Америкой, Японией или Северной Кореей, то Франция сосредоточена в первую очередь на своем аграрном секторе. Трамп, несомненно, знает об этом и накануне визита Юнкера предложил в Twitter "отменить все пошлины, барьеры и субсидии – и в США, и в ЕС",

– акцентируют внимание корреспонденты.

"Представители Европейского Союза приедут в Вашингтон завтра, чтобы обсудить торговое соглашение. У меня есть идея для них. Отменить все тарифы, барьеры и субсидии – в США и в ЕС! Это, наконец, будет называться свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают, мы готовы, но они – нет!" – написал президент США в своем Twitter-аккаунте 24 июля.

