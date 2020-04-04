Трамп пояснив, чому не носить маску в розпал епідемії COVID-19 у США

Президент США Дональд Трамп не носить захисну маску під час пандемії коронавірусу. Хоч його країна й уражена потужним спалахом COVID-19, американський лідер вже знайшов собі виправдання.

Так, глава Білого дому каже, що не носить захисну маску через те, що це не відповідає статусу глави Білого дому. Про це Трамп розповів в коментарі журналістам.

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Це просто рекомендація. Я відчуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем'єр-міністрів, диктаторів, королів, королев... Навіть не знаю, це не для мене,

– зауважив він.

Водночас, Трамп припустив, що може змінити свою думку. Американський лідер також додав, що люди можуть самостійно зробити собі захисну маску. Він додав, що це просто і неважко.

Трамп про те, чому не носить захисну маску: відео

Pres. Trump on new mask recommendation: "I just don't want to wear one myself."



"Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk...I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens...I don't see it for myself." pic.twitter.com/g58VwRqQZB — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 3, 2020

Яка ситуація з коронавірусом у США? У країні найбільше інфікованих громадян, аніж будь-де інде. Станом на 4 квітня у США підтвердили 277 475 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом там померли 7 402 людей. Найгірша ситуація у найбільшому американському місті Нью-Йорку. Там на вулиці навіть вивезли мобільні морги: востаннє жителі міста їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.