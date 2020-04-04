Трамп пояснив, чому не носить маску в розпал епідемії COVID-19 у США
Президент США Дональд Трамп не носить захисну маску під час пандемії коронавірусу. Хоч його країна й уражена потужним спалахом COVID-19, американський лідер вже знайшов собі виправдання.
Так, глава Білого дому каже, що не носить захисну маску через те, що це не відповідає статусу глави Білого дому. Про це Трамп розповів в коментарі журналістам.
Раніше Дональд Трамп вдруге здав тест на коронавірус: результат
Це просто рекомендація. Я відчуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем'єр-міністрів, диктаторів, королів, королев... Навіть не знаю, це не для мене,
– зауважив він.
Водночас, Трамп припустив, що може змінити свою думку. Американський лідер також додав, що люди можуть самостійно зробити собі захисну маску. Він додав, що це просто і неважко.
Трамп про те, чому не носить захисну маску: відео
Яка ситуація з коронавірусом у США? У країні найбільше інфікованих громадян, аніж будь-де інде. Станом на 4 квітня у США підтвердили 277 475 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом там померли 7 402 людей. Найгірша ситуація у найбільшому американському місті Нью-Йорку. Там на вулиці навіть вивезли мобільні морги: востаннє жителі міста їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.
Читайте також
-
Канал Ахметова прибрав з ефіру програму Яніни Соколової після випуску за участю Леросасьогодні , 03:47
-
Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкціясьогодні , 07:20
-
Проросійські окупанти гатили з артилерії: військові ліквідували 3 бойовиківсьогодні , 08:25
-
Пандемія COVID-19 половина людства – на карантині або у самоізоляціїсьогодні , 04:45
-
Через коронавірус: у Перу чоловікам і жінкам заборонили з'являтися на вулиці в один деньсьогодні , 06:20
-
Життя в умовах карантину: як поводитися у черзі на касісьогодні , 06:40