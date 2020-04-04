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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп пояснив, чому не носить маску в розпал епідемії COVID-19 у США

      - Читать новость на русском
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент США Дональд Трамп не носить захисну маску під час пандемії коронавірусу. Хоч його країна й уражена потужним спалахом COVID-19, американський лідер вже знайшов собі виправдання.

      Так, глава Білого дому каже, що не носить захисну маску через те, що це не відповідає статусу глави Білого дому. Про це Трамп розповів в коментарі журналістам.

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      Це просто рекомендація. Я відчуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем'єр-міністрів, диктаторів, королів, королев... Навіть не знаю, це не для мене,
      – зауважив він.

      Водночас, Трамп припустив, що може змінити свою думку. Американський лідер також додав, що люди можуть самостійно зробити собі захисну маску. Він додав, що це просто і неважко.

      Трамп про те, чому не носить захисну маску: відео

      Яка ситуація з коронавірусом у США? У країні найбільше інфікованих громадян, аніж будь-де інде. Станом на 4 квітня у США підтвердили 277 475 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом там померли 7 402 людей. Найгірша ситуація у найбільшому американському місті Нью-Йорку. Там на вулиці навіть вивезли мобільні морги: востаннє жителі міста їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Дональд Трамп Новини політики
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