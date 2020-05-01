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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Трамп пригрозив Китаю новими митами через пандемію коронавірусу

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      Трамп пригрозив Китаю новими митами
      Трамп пригрозив Китаю новими митами / uainfo.org

      Дональд Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення. Через пандемію коронавірусу президент США пригрозив Пекіну новими митами.

      Загострена риторика Трампа щодо Китаю є результатом наслідків поширення коронавірусу у Сполучених Штатах, пише The New York Times.

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      Два американських чиновники на умовах анонімності заявили, що у США обговорюють низку варіантів дій проти Китаю.

      Відбувається дискусія про те, як сильно вдарити по Китаю,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі зусилля Сполучених Штатів відплатити Китаю перебувають на ранній стадії.

      Однак Трамп дав зрозуміти, що його підозри щодо ролі Китаю в походженні й поширенні коронавірусу мають пріоритет над створенням торговельної угоди з Пекіном. Досі економічна співпраця була найважливішою у відносинах між державами.

      "Ми підписали торгову угоду, в якій вони повинні були купувати, і вони купували б дуже багато. Але тепер це стає вторинним через те, що сталося з коронавірусом", – заявив Трамп.

      На запитання, чи США розглядатимуть питання про те, щоб припинили виплату своїх боргових зобов'язань для того, щоб покарати Пекін, Трамп зазначив, що може вдатися до радикальнішого кроку.

      Я можу зробити те ж саме, але навіть за більші гроші, просто встановивши мита,
      – наголосив президент США.

      Водночас Трамп відмовився сказати, чи вважає він президента Китаю Сі Цзіньпіна відповідальним за те, що він називає дезінформацією з Китаю щодо появи та поширення COVID-19.

      Важливо! Сполучені Штати найбільше постраждали від коронавірусу. Станом на 1 травня недугу зафіксували у 1 мільйона 95 тисяч людей. Померли понад 63 тисяч американців, одужали – понад 155 тисяч.

      У чому США звинувачують Китай

      • Дональд Трамп і держсекретар США Майк Помпео неодноразово заявляли, що китайська влада намагалася приховати правду про спалах коронавірусу в Ухані.
      • Адміністрація президента повідомила, що США ніяк не можуть отримати від Китаю зразки вірусу з Уханю. Адже Китай ігнорує такі прохання.
      • Сполучені Штати мають намір відправити слідчих до Китаю, щоб вони провели розслідування спалаху COVID-19.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Мито Китай Дональд Трамп Новини США Новини політики
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