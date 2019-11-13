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      Трамп щонайменше десять разів зустрічався з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, – CNN

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      Журналісти знайшли докази зустрічей Трампа з Парнасом і Фруманом
      Журналісти знайшли докази зустрічей Трампа з Парнасом і Фруманом / censor.net.ua

      Незважаючи на заперечення Трампа про те, що він не знайомий ні з Левом Парнасом, ні з Ігорем Фруманом, журналісти CNN зібрали низку доказів, які спростовують слова американського лідера.

      Телеканал CNN опублікував у вівторок розгорнуту статтю у якій зазначається, що глава Білого дому мав щонайменше десять зустрічей з обвинуваченими спільниками Руді Джуліані.

      Цікаво: Парнас попереджав Київ про блокування військової допомоги США, – NYT

      Серед іншого телеканал надав низку доказів прямих контактів пари американо-українських бізнесменів з Дональдом Трампом у період з березня 2014 по грудень 2018 року.

      Серед них:

      • VIP-фотографії під час президентської кампанії;
      • факти зустрічі на заходах зі збору пожертвувань; 
      • персональна вечеря з президентом; 
      • святкування Хануки в Білому домі з президентом, віцепрезидентом та Джуліані.

      Нагадаємо, що бізнесменів звинувачують у фінансуванні в протизаконний спосіб республіканських політиків та їхніх кампаній грошима іноземних громадян, намагаючись отримати вплив на них.

      Крім того бізнесмени "засвітилися" під час спроби допомогти особистому адвокату президента Руді Джуліані ініціювати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні.

      Фруман і Парнас також намагалися організувати зустріч Джуліані з Володимиром Зеленським навесні 2019 року, відвідавши для цього Ігоря Коломойського, а також майбутнього помічника президента Сергія Шефіра.

      Після того, як бізнесменам висунули звинувачення, Трамп публічно заявив, що не знає ні Парнаса, ні Фрумана.

      Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман?Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині). Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Відомо, що він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
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