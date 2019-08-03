Трамп заговорив про відсутність перешкод для налагодження стосунків з Путіним

Президент США Дональд Трамп стверджує, що хоче хороших взаємин з Росією. Цьому нібито більше не перешкоджає розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Американський лідер вважає, що тепер ситуація між США та Росією може змінитися, пише "Інтерфакс".

Важливо: Дональд Трамп може долучитися до "нормандського формату", – Курт Волкер

Трамп також зазначив, що якщо США і Росія зможуть укласти договір про зниження кількості ядерної зброї, то це буде "великою справою для світу".

Ми намагаємося, щоб у нас були хороші відносини (з Росією – 24 канал). Але це було дуже важко через фейкове "полювання на відьом", яка тепер мертве,

– заявив Трамп.

Про яке розслідування мовиться?

У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.



За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.

Згодом Мюллер виступив з доповіддю щодо своєї роботи та передав звіт Міністерству юстиції США. Щоправда, за інформацією американських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

Зрештою, сини та зять чинного президента США Дональда Трампа опиняються поза небезпекою на тлі завершення розслідування за "російською справою".

Раніше ж команда Мюллера під час розслідування висунула звинувачення десяткам людей, включно з російськими хакерами та членами передвиборчої кампанії Трампа.