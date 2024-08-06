Трамвай без водія пронісся Києвом: з'явилися нові моторошні кадри масштабної аварії
Вранці у Києві сталася масштабна ДТП. Один з трамваїв розтрощив щонайменше 10 автомобілів. Є постаждалі.
З'явилися нові кадри ДТП у Києві. На відео видно, як трамвай летить дорогою.
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Трамвай влаштував ДТП у Києві
Трамвай без водія пролетів вулицями столиці. Очевидці розповіли, що за кілька хвилин до ДТП він зірвався з рейок. Пасажирів у салоні не було, а водій начебто лагодив двері.
Моторошна ДТП за участі трамвая у Києві: дивіться відео
Зупинився трамвай тільки тоді, коли зітнувся з іншим. У КМДА повідомили, що це сталося на вулиці Глибочицькій.
Постраждали 6 людей. Трьох ушпиталили. Інші постраждалі отримали допомогу медиків на місці.
У КП "Київпастранс" заявили, що трамвай, який спричинив аварійну ситуацію на вулиці Глибочицькій, був у справному стані. Зокрема, перед випуском на лінію пройшов він відповідний огляд
Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, – некоректні дії водія.