Це трапилося в селищі Котовського 27 липня приблизно о пів на 11 годину. Потерпілого з під транспорту діставали рятувальники.

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Місце, де трамвай переїхав людину в Одесі / Фото Патрульної поліції та телеграму "7 канал"

Потерпілого госпіталізували

  • Трамвай рухався вулицею Академіка Заболотного.
  • Біля зупинки "вулиця Кишинівська" він наїхав на чоловіка.
  • Туди одразу виїхали правоохоронці та представники екстрених служб.
  • Після інциденту потерпілого доставили до лікарні.

Оприлюднили дві версії

У телеграм-каналі "7 каналу" повідомили, що в момент інциденту потерпілий разом із 3 колегами косив траву на колії. Ймовірно, він не почув транспорт, який наближався, бо сильно шумів мотор газонокосилки.

Також припускають, що чоловік не правильно розрахував габарити рюкзака-газонокосилки. Спершу під електротранспорт затягнуло інвентар, а потім і самого працівника.

Коли він вже був під передніми колесами, трамвай зупинився. На одному з відео видно, що в потерпілого практично відірвана одна нога. Який стан госпіталізованого наразі – не повідомляли.

Рятувальники дістають чоловіка, якого затягнув трамвай: дивіться відео телеграму "7 канал" (18+)