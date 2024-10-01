Виникла у Карпатах: у Румунії з'явилась нова порода кішок "Трансильванська"

У Румунії виникла кішка нової породи. Вона вже отримала міжнародне визнання.

Про це повідомляє видання Romania TV. Такої кішки раніше не існувало у світі.

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Що відомо про "Трансильванську" кішку

"Трансильванська" кішка – це перша румунська порода, яка виникла природним шляхом у Карпатах.

"Трансильванська" кішка / Romania TV

Кінцівки світліші за колір, ніж у сіамців. У них хутро схоже на сіль і перець – біле з чорними, білі пасма поруч із чорними пасмами. Вони мають абсолютно особливий темперамент, кіт на вільному вигулі може бути досить агресивним, але ця порода зовсім не агресивні,

– говориться у виданні.

Вона вже отримала міжнародне визнання, остаточно породу затвердять через два роки.

Нагадаємо, що всупереч поширеній думці, що собаки є ласкавішими за котів, існує безліч порід муркотливих, які є такими ж уважними і приємними, як цуценята. Вони годинами готові сидіти у вас на колінах, поки ви їх гладите.