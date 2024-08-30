Подоляк спростував власну заяву про зупинення транзиту російської нафти

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що із січня 2025 року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Однак зрештою спростував власну заяву.

Посадовець заявив, що Україна готова до діалогу з країнами та компаніями Європи, які такого транзиту потребують. Про це Михайло Подоляк заявив в етері національного маратону, передає 24 Канал.

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Що сказав Подоляк про транзит російської нафти

Радник голови Офісу Президента заявив, що позиція України щодо транзиту російської нафти досить чітка – жодних відносин із країною-агресоркою.

Михайло Подоляк також торкнувся поточної ситуації з трубопроводом "Дружба", запевнивши, що Україна буде дотримуватися своїх зобов'язань перед партнерами, виконуючи всі зобов'язання за раніше укладеними контрактами до їх завершення.

Ми підтримуємо Єврокомісію у прагненні диверсифікувати постачання нафти для деяких країн регіону, щоб зменшити або повністю прибрати присутність російської нафти. При цьому Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання у повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Бо це стосується наших двосторонніх відносин з європейськими країнами,

– сказав представник Офісу Президента.

Окрім того, він зауважив, що нещодавній позитивний візит голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова до Словаччини вкотре це підтверджує.

До цього Михайло Подоляк в інтерв'ю "Новини.Live" зауважував, що з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба". Подоляк додавав, що якщо країнам Європи буде потрібен казахський або азербайджанський газ, то наша держава готова його транспортувати.

Що кажуть у "Нафтогазі" щодо транзиту нафти до Європи

Голова правління Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив журналістам "Укрінформ", що компанія й надалі виконуватиме свої зобов'язання перед європейськими партнерами за чинним договором з транспортування нафти.

"Категорично заперечую чутки про припинення транспортування нафти до Європи до завершення дії контракту. Україна залишається надійним партнером для європейських країн", – сказав посадовець.

Чернишов наголосив, що українці як ніхто розуміють важливість стабільного енергопостачання для населення, тому компанія й надалі виконуватиме свої зобовʼязання за чинними договорами з транспортування газу та нафти.

Окрім того, голова правління НАК "Нафтогаз" зауважив, що така позиція підтверджується успішними перемовинами зі словацьким урядом та великим енергетичним бізнесом, які він провів під час свого візиту в Братиславу.

Водночас Чернишов підкреслив, що Україна всіляко підтримує та сприяє якнайшвидшій диверсифікації Європою джерел постачання енергії.