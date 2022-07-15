кремль отримав козир, – литовський журналіст про слабку ланку в уряді щодо Калінінграду

Європейська комісія дозволила росії перевозити товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС. У Литві незадоволені комунікацією уряду.

кремль отримав козирну карту

Про це сказав литовський журналіст Андрюс Тапінас. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Здавалося б, ми дуже серйозно хотіли "закривати" Калінінград, але зараз разом з Євросоюзом здаємо назад,

– сказав журналіст.

З точки зору комунікації, як він вважає, це виглядає досить слабко, і литовцям це не подобається.

Слабка ланка уряду

"Я думаю, що слабка ланка нашого уряду – це невміння пояснити свої рішення. Тому здається, що Литва капітулювала перед ЄС. Однак це не так. Але зрештою, кремль отримав козирну карту", – додав Тапінас.

Попри це, він сподівається, що росії не вдасться нічого путнього з цього винести й санкції надалі вводитимуть. путіну не вдасться дотиснути країни Балтії, переконаний він. Утім, Литва "могла б краще зіграти у цю партію".

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Європарламентар з Литви Пятрас Ауштрявічюс засудив рішення Єврокомісії щодо транзиту до Калінінграда. Він вважає, що через це можуть бути нові провокації з боку країни-агресорки. Про це він сказав 24 каналу.